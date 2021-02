Conte: “Li abbiamo messi alle corde, prestazione ottima con risultato negativo”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato così a Rai Sport il ko contro la Juventus: “Abbiamo fatto tutto noi, due ingenuità che la Juventus ha sfruttato facendo il 2-1. Dobbiamo essere più cinici ma abbiamo creato tanto, contro la Juve devi concretizzare le chance che hai. La prestazione è stata ottima, c’è solo il risultato di negativo. Li abbiamo messi alle corde, dispiace perché meritavamo molto ma molto ma molto di più del risultato finale. Inevitabile che dopo un 2-1 in casa devi vincere con 3 gol di scarto, non sarà una passeggiata, la Juventus non è l’ultima della classe“.