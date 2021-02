Polemiche tra Antonio Conte e Andrea Agnelli durante Juventus-Inter, il tecnico nerazzurro ha parlato così ai microfoni di Rai 1 dell’accaduto: “Dalla Juventus dovrebbero dire la verità, penso che il quarto uomo abbia sentito e visto cosa è successo per tutta la partita. Bisognerebbe essere più educati secondo me. Servirebbe più sportività e rispetto per chi lavora”.

Foto: Twitter Inter