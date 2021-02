Coppa Italia: la Juve è la prima finalista. 0-0 con l’Inter all’Allianz

Termina con un pareggio a reti bianche la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020-21, la Juve ha controllato il vantaggio ottenuto all’andata e strappato il ticket per la finale.

La gara si apre con le polemiche per un potenziale rigore su Lautaro Martinez dopo 10′, ma Mariani sembra aver preso la decisione corretta: è l’argentino a colpire Bernardeschi per poi cadere in area e non viceversa.

In seguito al mancato penalty e all’ammonizione di Darmian c’è stato un battibecco tra Conte e Bonucci.

Cartellino giallo anche per Alex Sandro, il bianconero era diffidato e salterà la finale. Nei primi 45′ i nerazzurri ci provano con le conclusioni di Lautaro, Brozovic ed Eriksen, dall’altro lato è Ronaldo il più pericoloso.

La ripresa si apre con una conclusione di Hakimi alta sulla traversa difesa da Buffon, Conte mette Perisic al posto di Darmian e i suoi continuano a spingere: Lautaro per poco non riesce a sfruttare un errore in uscita della retroguardia Juve ma il portiere di Massa Carrara esce in tempo e subisce anche fallo dall’argentino.

Ronaldo continua a guidare l’attacco dei padroni di casa, ma al 64′, solo davanti ad Handanovic, calcia addosso al portiere sloveno. Passano poco più di cinque minuti e l’estremo difensore nerazzurro nega nuovamente il gol a CR7.

Brozovic, diffidato come Alex Sandro, decide di fargli compagnia e travolgendo Bentancur ottiene il cartellino che gli avrebbe fatto saltare la finale.

Sensi rileva Eriksen e si rende pericoloso due volte nei pressi dei pali difesi da Buffon, finisce 0-0 e la Juve è la prima finalista.

Foto: Facebook Juventus