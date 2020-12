Conte: “Barella sta diventando un top player. Piano B? La mia era una battuta”

Antonio Conte ha parlato anche di Barella ai microfoni di DAZN dopo la rimonta sul campo del Cagliari:

“Nicolò è un calciatore molto giovane che sicuramente ha qualità importante, ha bisogno volte di auto disciplinarsi perchè ha tanta energia e per strafare commette piccole ingenuità. Parliamo di un calciatore che era a Cagliari due anni fa, sta crescendo in maniera importante, questi sono prospetti di top player e quello che dobbiamo fare è lavorarci e fargli alzare il livello e farli diventare giocatori che a fine carriera hanno lasciato il segno, e lo lasci se vinci, non se partecipi”.

Ha cambiato la fisionomia di squadra: è questo il piano B?

“La mia era una battuta. Il piano B consiste nel cercare con le sostituzioni di cambiarla, le sostituzioni sono il piano B. Vanno fatte per essere più offensivi se si perde e più difensivi se si vince. C’è da fare quello ed è inevitabile se lo fai dare più spazio all’improvvisazione e al tempo stesso squilibri un po’ la situazione per mescolare le carte. Come dico sempre, devi avere tutti a disposizione per farlo, se poi hai infortuni o giocatori fuori forma che stanno in panchina solo per scaldarla non lo puoi fare. Dall’esterno si danno giudizi, ma chi è dentro non può dire tutto”.

Foto: Instagram personale Conte