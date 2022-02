Consiglio Federale, per ora nessun commissario ad acta per lo Statuto tra FIGC e Lega

Si sta svolgendo a Roma il Consiglio Federale determinante per il futuro del calcio italiano. In attesa della terza chiamata per l’elezione del presidente della Lega di Serie A, che in caso contrario rischierebbe il commissariamento, è stato stabilito che per il momento non ci sarà alcun commissario ad acta per gestire la questione dello Statuto tra FIGC e Lega. Gravina e il Consiglio hanno preferito puntare sull’alleggerimento della tensione nei confronti della Lega, con la speranza che si trovi un accordo per l’elezione del Presidente e che si proceda autonomamente per adeguare lo Statuto. In caso contrario, su proposta dello stesso Gravina, a partire dal 26 febbraio sarà Gennaro Terracciano, professore di diritto amministrativo a svolgere le funzioni di commissario ad acta fino al 15 marzo.

Foto: sito ufficiale FIGC