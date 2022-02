Lega Serie A, Bonomi ancora in corsa. Oggi il consiglio federale

Nonostante la fumata nera di ieri, la seconda da quando c’è in ballo l’elezione del nuovo presidente della Lega di Serie A, il nome di Carlo Bonomi rimane ancora tra i papabili. Lo scrive il Corriere della Sera, che ha fatto il punto sull’assemblea di ieri. Oltre le diciannove schede bianche, l’unica con voto regolare riportava proprio quello su Bonomi. Le schede bianche erano volte a non bruciare il candidato, mentre pare che la scelta di votare il numero uno di Confindustria sia legata a De Laurentiis proprio per screditarlo. Il presidente del Napoli, infatti, fa parte dello schieramento guidato da Lotito che non vede di buon occhio l’elezione di Bonomi. Tutto passerà dalla riunione del 23 febbraio, quando saranno sufficienti 11 voti per ufficializzare il nuovo presidente. Intanto oggi si terrà il consiglio federale che porterà alla nomina di un commissario ad acta che, a contatto con i presidenti, adeguerà lo statuto ai nuovi principi della Figc dopo che il termine è scaduto nella giornata di ieri.

Foto: Twitter Bonomi