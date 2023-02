Congerton: “Volevo Lookman già al Celtic, Ademola ha fatto la scelta giusta con l’Atalanta”

Il Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport dell’Atalanta, il gallese Lee Congerton, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della BBC in cui ha parlato dell’attaccante Ademola Lookman. Recentemente il tecnico Gasperini ha dato i meriti al dirigente per aver chiuso l’arrivo del calciatore nigeriano durante la scorsa sessione estiva di calciomercato: “Mi ha fatto piacere, ma non mi piace prendermi tutti i meriti perché è sempre merito di tutti e quindi del club. Io Lookman lo volevo già al Celtic. Lo conosco bene sin da ragazzino, ma è lui anche ad aver scelto noi e ha fatto la scelta giusta. Poi lui è un ragazzo splendido e merita tutto quello che sta ottenendo. Spero che continui così, con gol e assist, con prestazioni di alto livello. Me lo auguro per lui e per il bene dell’Atalanta”.

Foto: Atalanta Instagram