Gasperini: “Io alla Juve? Solo voci. Per Lookman è stato bravissimo Lee Congerton”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A da disputare in casa contro la Sampdoria. Le parole del tecnico degli orobici: “Il rischio di prendere sotto gamba l’avversario? Non c’è mai stato il rischio nemmeno da parte dei giocatori. Qualche volta non abbiamo fatto risultato, ma non mai sottovalutato nessuno. In questo momento la squadra ha recuperato qualche certezza, ha rimontato con Spezia, Bologna e Juventus: sotto questo aspetto è una squadra che ha più convinzione”.

Lookman: “Lui era al Lipsia, poi ha giocato in Inghilterra, ha parecchia esperienza. Lì era impiegato un po’ distante dalla porta, ma mi sono accorto subito che aveva le caratteristiche giuste per quello che cercavamo da tempo. È stato bravissimo Lee Congerton, già da febbraio-marzo: ci sono state trattative importanti con altri giocatori, ma è sempre stato convinto su Lookman”.

Calciomercato: “Da quando si è chiuso il mercato di agosto sapevo che a gennaio non sarebbe successo nulla. È abbastanza evidente dalle condizioni di tutti, non mi aspettavo nulla dal mercato invernale”.

Zapata: “È recuperabile. Verrà convocato, ha recuperato anche Muriel”.

Futuro alla Juventus: “Sono voci che saltano fuori ovunque, ma siamo tutti concentrati per fare il meglio possibile. Per me sarebbe bellissimo raggiungere il massimo in questa stagione. Il massimo è la Champions? Sì, lo scudetto è un po’ dura”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta