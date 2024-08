Conferme totali: Cuadrado-Atalanta malgrado Bellanova

Conferme totali su quanto vi abbiamo anticipato poco fa. Malgrado l’arrivo di Bellanova, l’Atalanta sta valutando in modo concreto l’arrivo di Juan Cuadrado che non a caso ha messo in stand-by le altre due proposte che ha ricevuto (non dalla Serie A, era stato proposto al Como ma la trattativa non ha avuto un impulso). E l’attesa di Cuadrado potrebbe essere premiata nel senso che i discorsi stanno andando avanti in modo proficuo, in attesa di trovare un accordo definitivo. Cuadrado ha completamente aperto all’Atalanta, per Gasperini avere un esterno in più all’interno di una stagione ricca di impegni sarebbe fondamentale. Ecco perché Cuadrado si sta avvicinando…

Foto: Instagram Cuadrado