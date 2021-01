Conferme, domani Mbakogu è atteso a Cosenza

Come già riportato nei giorni scorsi, il Cosenza non si ferma, domani è atteso in Calabria Jerry Mbakogu, classe 1992.

L’ attaccante nigeriano con passaporto italiano, attualmente è svincolato e nella sua ultima annata ha giocato all’Osijek, in Croazia, parentesi poco fortunata in cui ha messo a referto sette presenze e zero gol. Prima ha vestito le maglie italiane di Carpi, Juve Stabia e Padova dove è riuscito a mostrare le sue doti e segnato 50 reti.

Mbakogu, oggi 28enne, a Cosenza può avere un’opportunità importante per il prosieguo della sua carriera

Foto: Twitter Carpi