Conceiçao svia la domanda su Walker: “La partita di domani è la cosa più importante”

Per il Milan è tempo di pensare alla Champions League. I rossoneri, infatti, dovranno affrontare il Girona nel match valido per il 7° turno della fase a campionato della competizione europea. Una gara molto importante per il Diavolo in termini di classifica e che dovrà cercare di vincere a tutti i costi. Nonostante ciò, uno dei temi attuali rimane il calciomercato con Conceiçao che ne ha parlato durante la conferenza stampa: “Cosa penso possa arrivare dal mercato? Quando ho detto quelle cosa sui cambi non era una critica, ma una realtà. Domani abbiamo 12-13 giocatori della prima squadra, tre portieri e tre ragazzini che sono Camarda, Zeroli e Bartesaghi”. Ad arrivare poi è stata una domanda su Walker, volta a sottolineare le voci di calciomercato degli ultimi giorni che starebbero accostando l’inglese sempre di più alla compagine rossonera. A tale quesito, però, il tecnico portoghese non ha voluto rispondere o, per meglio dire, ha preferito sviare l’argomento ribattendo: “La partita di domani è la cosa più importante”.

FOTO: Twitter Porto