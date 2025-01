Conceiçao in vista del Girona: “Dobbiamo riportare il Milan dove dice la storia”

Si avvicina sempre di più la sfida di Champions League tra Milan e Girona, valida per il 7° turno della fase a campionato della competizione europea. Si tratta di una sfida molto importante per i rossoneri che possono ancora sperare nel passaggio diretto agli ottavi di finale. Nulla di impossibile, ma il Diavolo dovrà portare a casa tre punti che sono tutt’altro che semplici. A parlare in conferenza stampa della gara è stato il tecnico rossonero Conceiçao: “Essere nella migliore competizione per club al mondoè una motivazione grandissima e le grandi squadre come il Milan devono lavorare tutti gli anni per esserci. Per quest’anno cercheremo di mettere il Milan dove la storia dice. Al di là del poco tempo che c’è stato vedo i ragazzi concentrati. Devo essere io come allenatore a trovare per loro la mentalità giusta. Noi dobbiamo essere qua tutti i giorni e mi stanno dimostrando tutti quanti grande motivazione, sia a livello di squadra che a livello individuale. Le maglie non giocano, ma sono gli uomini che la indossano”.

FOTO: X Milan