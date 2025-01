Conceiçao su Pulisic: “Sarà con noi, ma vediamo”

Manca sempre meno alla sfida che vedrà scendere in campo Milan e Girona. Il match valido per il 7° turno della fase a campionato della Champions League andrà in scena domani, 22 gennaio, alle ore 21:00. Un match molto importante per i rossoneri che dovranno cercare di vincere a tutti i costi per andare alla ricerca di tre punti che potrebbero fare la differenza in termini di classifica. Il Diavolo, infatti, si trova al 12° posto e ha un solo punto che lo separa dalla zona per passare direttamente agli ottavi di finale. Tra le incognite più grandi, però, tra le fila rossonere c’è quella di Pulisic che sembrerebbe ancora non aver recuperato completamente dagli ultimi problemi fisici avuti. A parlarne, nella conferenza stampa alla vigilia della partita, è stato Conceiçao. Queste le sue parole: “Pulisic sarà con noi, ma vediamo come andrà l’allenamento di domani mattina. Io non voglio rischiare che stia fuori un mese o due. Vediamo se andrà in panchina, altrimenti sarà meglio non rischiare”.

FOTO: Instagram Pulisic