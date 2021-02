Sergio Conceicao, tecnico del Porto, ha commentato così a Sky Sport il successo per 2-1 sulla Juventus: “Dispiace per il gol, fino al 70′ abbiamo bloccato la Juve e fatto una partita difensiva di buon livello. A livello strategico è stata una gara di buon livello, ma siamo solo a metà: manca una partita e dovremo essere forti in tutti i momenti del gioco per passare”.

Foto: Twitter Porto