Conceicao, il talento di un allenatore che può essere da Milan

Sergio Conceicao è un allenatore importante, moderno, che ha fatto un grande lavoro al Porto e che potrebbe essere davvero l’uomo giusto per il Milan che ha voglia di ripartire. Se n’è accorto anche l’inviato in azione a Milanello che 24 ore prima parlava addirittura di Thiago Motta in orbita rossonera e che ora racconta anteprime o anticipazioni sullo stratega portoghese che in realtà sono tardive differite. Su Conceicao e il Milan abbiamo raccontato tutto, non certo da ieri, adesso si tratta solo di capire i nuovi passaggi di una trattativa che può entrare nel vivo. Un’operazione non così scandita come quella tra Thiago Motta e la Juve, ma che può essere quella giusta per dimenticare quanto accaduto nelle ultime settimane.

Foto: Twitter Porto