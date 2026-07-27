Comuzzo, nessuna sorpresa: il Torino al traguardo

27/07/2026 | 20:20:44

Pietro Comuzzo e il Torino: scatto decisivo. Ve ne stiamo parlando dal 17 luglio, ormai due settimane fa, quando i granata si erano già appostati, pronti a chiudere l’operazione. A quei tempi in corsa c’erano anche Lazio e Sassuolo, ma già allora con minori possibilità visto che – soprattutto i biancocelesti – erano concentrati su altri obiettivi. Ieri sera avevamo aggiunto che i granata stavano preparando l’ultimo scatto e ormai sono al traguardo, operazione in prestito con diritto di riscatto tra i 18 e i 20 milioni. Comuzzo avrà dunque la possibilità di giocare con maggiore continuità per riprendersi la visibilità perduta.

Foto: Instagram Fiorentina