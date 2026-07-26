L’indiscrezione: corsa a Comuzzo, nuovo e forte scatto del Torino

26/07/2026 | 21:33:55

Lo scorso 17 luglio avevamo parlato di tre squadre su Pietro Comuzzo che potrebbe lasciare la Fiorentina per andare a giocare, a maggior ragione dopo gli arrivi in difesa di Viery e Dragusin. Alla Lazio era stato proposto, ma adesso i biancocelesti sono su Markmann e aspettano eventuali sviluppi per Sergi Dominguez. Il Sassuolo sta valutando, mentre ci sono conferme sull’interesse del Torino che potrebbe accelerare nei prossimi giorni e provare lo scatto decisivo.

Foto: sito Fiorentina