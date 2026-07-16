Comuzzo, tre strade aperte in Serie A. E una necessità

17/07/2026 | 00:07:52

Pietro Comuzzo ha una necessità: andare a giocare. A maggior ragione dopo le importanti operazioni in difesa della Fiorentina che vanno a restringere ulteriormente gli spazi. Tenendo conto che alle spalle dei potenziali titolari (sicuramente Dragusin, possibile Viery) ci sono i vari Pongracic e Ranieri. Una necessità ulteriore se pensiamo che fino a non troppo tempo fa Comuzzo aveva una valutazione più vicina ai 40 che ai 35 milioni. In Serie A hanno sondato in tre, Lazio (priorità Sergi Dominguez), Sassuolo e Torino, probabilmente non tutti come prima scelta, possono emergere altre idee e sarà importante individuare una formula che possa accontentare tutti.

Foto insta fiorentina