Comunicato Seregno: “Obinna ha declinato la nostra proposta”

Nei giorni scorsi il Seregno Calcio aveva avanzato una proposta a Victor Obinna, attaccante ex Inter e Chievo Verona. Il nigeriano, però, ha declinato. A seguire il comunicato del club lombardo che, come riferito, aveva fatto un tentativo anche per Marco Borriello: “Il Seregno Calcio annuncia che il grandissimo campione Victor Obinna ha declinato la nostra proposta. E’ comprensibile che un giocatore di tale caratura voglia continuare a giocare nelle massime serie dei campionati. Forza Obinna! Ti auguriamo un grande prosieguo della tua carriera!”.