Borriello al Presidente del Seregno: “Fuma di meno”. La replica: “Certo, qui non siamo a Ibiza”

Nelle scorse ore il Seregno, attraverso le parole del presidente Davide Erba, aveva manifestato l’interesse per Marco Borriello ai microfoni di Tuttoseried.com: “Marco Borriello è sicuramente un calciatore che ci interessa, da mercoledì avremo un altro pezzo da 90 con noi, si allenerà infatti con il gruppo Victor Obinna, ex calciatore di Chievo e Inter”. Questa la risposta singolare e poco garbata dell’attaccante affidata a una storia Instagram: “Caro presidente Erba, ho visto che sta circolando sulla rete questa notizia. La ringrazio del suo interesse, ma non posso assolutamente tradire la mia squadra del cuore: l’Ibiza. P. S. Nel frattempo, presidente Erba, cerchi di fumare di meno”. Non si è fatta attendere la replica del club lombardo, sempre sui social, pochi istanti fa: “Caro Marco Borriello, noi invece siamo convinti che tu possa fare bene da noi, visto che sei un grande giocatore. Certo, Seregno non è Ibiza: poca vita notturna e tanto lavoro sul campo!”.

Foto: Screenshot Borriello e Seregno Instagram