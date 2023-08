“Kolo Muani non si allena. Vuole partire”. Il comunicato ufficiale dell’Eintracht

Con un comunicato diffuso sul proprio sito web, l’Eintrach Francoforte ha comunicato quanto avevamo anticipato: Kolo Muani ha deciso di lasciare il club, alla volta del Psg.

Questo il comunicato: “L’attaccante Randal Kolo Muani ha informato oggi la direzione sportiva dell’Eintracht Francoforte che non prenderà parte all’allenamento finale di oggi prima della partita di qualificazione agli spareggi contro il PFC Levski Sofia di giovedì alle 20:30. Il motivo della sua assenza è l’intenzione di trasferirsi in un altro club prima del periodo di trasferimento che terminerà venerdì sera.

Il direttore sportivo dell’Eintracht Markus Krösche: “Abbiamo conosciuto Randal in modo diverso. Attualmente gli stanno piovendo addosso molte cose e questo è il risultato di questa reazione, che è sbagliata, che abbiamo chiarito a lui e a chi lo circonda. Giocheremo la partita contro il Levski Sofia senza di lui. Per noi è chiaro: il comportamento non ha alcuna influenza sulle attività di trasferimento. L’importante adesso è la partita contro il Levski Sofia. Questa è una priorità assoluta e di grande importanza per il club. La nostra squadra è di alta qualità ed è completamente concentrata sulla partita di domani”.

Foto: Instagram Francia