PSG, accordo totale con Kolo Muani. Ora la trattativa con l’Eintracht

Il Paris Saint-Germain si avvicina sempre più a Randa Kolo Muani. In attesa di capire gli sviluppi della vicenda Mbappé (reintegrato in rosa, ma con contratto in scadenza 2024), il club parigino ha trovato l’accordo con il centravanti francese in forza all’Eintracht Francoforte. Kolo Muani ha espresso il desiderio di lasciare il club tedesco, ha trovato l’accordo con il PSG e spera di essere accontentato. Adesso i due club devono trovare l’accordo per il trasferimento del centravanti all’ombra della Torre Eiffel.

Foto: Instagram Francia