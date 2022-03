Compitino Milan: basta Kalulu per battere l’Empoli e mantenere il primo posto

Se i primi 45′ di gioco si sono rivelati a senso unico, lo stesso non si può dire per la seconda frazione di gioco in cui l’Empoli ha premuto sin da subito sull’acceleratore: sulla doppia occasione tra il 49′ e il 51′ è stato decisivo Maignan, abile a sventare i tentativi di Luperto (di testa) e Bajrami. Il Milan ci prova con Messias, ma in generale col passare dei minuti le azioni pericolose tendono a diminuire e calano i ritmi. I rossoneri forse si abbassano un po’ troppo, ma i toscani sono spuntati e Maignan non deve più compiere azioni degne di nota, se non qualche uscita. La squadra di Pioli gestisce bene le operazioni a metà campo e stavolta, a differenza delle gare contro Salernitana e Udinese, riesce a condurre la nave in porto e a tenere la vetta della classifica indipendentemente da cosa farà l’Inter domani sera.

Foto: Twitter Milan