Como, le prime parole di Dossena: “Sono molto felice di essere qui a Como. Il Club ha ambizioni molto grandi”

Come raccontato più di 10 giorni fa, Dossena era desiderato dal Como, e vi abbiamo annunciato poca fa l’ufficialità del trasferimento. Sono arrivate anche le parole del neo difensore, riportate dal sito ufficiale del club. Di seguito le sue parole:

“Sono molto felice di essere qui a Como. Ho avuto il piacere gia di conoscere le persone della società e la città. Però sicuramente quello che mi ha spinto a venire qui è il progetto. Il Club ha ambizioni molto grandi. Il mister mi ha trasmesso subito carica, molta carica. Il direttore e la proprietà mi hanno anche fatto comprendere quanta fiducia ripongano in me e quindi dovrò ripagarla. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere il resto della squadra.”

Foto: instagram Como