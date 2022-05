Commozione cerebrale per Araujo. Il comunicato del Barcellona: “Farà altri test”

Arriva il comunicato del Barcellona dopo l’incidente capitato al difensore Ronald Araujo, che ha subito un durissimo colpo alla testa dopo uno scontro con il compagno di squadra Gavi.

Il club ha reso noto che per il difensore si tratta di una commozione cerebrale e che effettuerà altri test in ospedale.

Questa la nota del Barcellona: “Ronald Araujo ha subito una commozione cerebrale ed è stato portato in ospedale per ulteriori test”.

LATEST NEWS | Ronald Araujo has suffered a concussion and has been taken to the hospital to undergo further testing pic.twitter.com/XdcgtO2dpn

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2022