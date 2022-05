Barcellona, paura per Araujo dopo un colpo alla testa. Trasportato in ospedale in ambulanza

Attimi di paura al Camp Nou, dove è in corso la sfida di Liga Spagnola tra Barcellona e Celta Vigo.

Il difensore Ronald Araujo è stato protagonista di uno scontro durissimo testa a testa con il compagno di squadra Gavi. Araujo è rimasto a terra, primo di conoscenza per alcuni secondi; in campo è entrata l’ambulanza per portare il difensore uruguaiano in ospedale, dove saranno effettuati degli accertamenti.

Araujo era comunque cosciente nel momento in cui è stato immobilizzato e caricato sulla barella.

Foto: Twitter Barcellona