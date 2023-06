Commisso conferma: “Italiano resta, abbiamo parlato del futuro”

Rocco Commisso ha parlato in conferenza stampa della stagione della Fiorentina e ha dato importanti indicazioni sul futuro. Sopratutto sull’allenatore.

“Ieri ho incontrato Italiano, abbiamo parlato del futuro, dopo tante stupidaggini che ho iniziato a leggere: se ne andava, c’era il Napoli… ma lui non ha mai detto a me, Barone o Pradè che voleva andarsene. L’unica garanzia che gli ho dato è che sarà pagato, non ne do a nessuno di questo tipo. Abbiamo parlato del futuro della Fiorentina, chi deve andare via e chi rimanere. Ha espresso le sue opinioni, cercheremo di andare avanti per il bene di tutti. Mai nessuno della Fiorentina, nonostante gli articoli che dicessero di mandarlo via, ha avuto un dubbio. E neanche abbiamo mai avuto paura che qualcuno se lo prendesse, ha un contratto e va rispettato, così è stato. Avevamo una clausola, sì, ma l’anno scorso il contratto è stato rinegoziato con grande aumento di stipendio. Lui ha voluto eliminarla e così è stato fatto. Credo sia contento qui, ha l’opportunità di fare la storia a Firenze, sarebbe bello che lui e il suo staff rimangano molti anni”.

Foto: Twitter Fiorentina