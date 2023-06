Esclusiva: Italiano-Fiorentina, incontro proficuo. I dettagli

Vincenzo Italiano ha incontrato i dirigenti della Fiorentina in un ristorante della città. È stato un summit prolifico, si è parlato di programmazione, esiste la reciproca volontà di andare avanti e di rispettare il contratto in scadenza tra poco più di un anno. Insomma, nel corso dell’incontro non sono emersi margini per un divorzio, non ci sono state richieste specifiche dell’allenatore malgrado l’interesse di altri club nei riguardi di Italiano (in testa il Napoli). Sarà Commisso a spiegare in conferenza stampa, intanto la Fiorentina e Italiano hanno già programmato il futuro.

Fonte Foto: Instagram Fiorentina