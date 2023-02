Coming out Jankto, l’ex compagna: “Sono orgogliosa di lui, aveva paura di non essere accettato”

L’ex centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto, ieri ha fatto coming out annunciando la sua omosessualità. Ne ha parlato l’ex compagna Markéta Ottomanská, con la quale Jankto ha un figlio di tre anni, al sito ceco Idnes.cz: “È la storia di Kuby, la sua confessione. Sono orgogliosa che sia stato in grado di raccogliere le forze per uscire pubblicamente. È il primo calciatore in attività ad annunciarlo. Forse solo quelli che hanno concluso la loro carriera lo hanno ammesso. Tutti gli altri lo tengono segreto. Hanno paura di quello che dice la gente. Non voglio esternare i dettagli. Quando me lo ha detto, mi ha anche dato molta libertà. Ora l’importante è che sia a suo agio e felice. Sarà sicuramente sollevato e niente lo divorerà più nell’anima. Aveva paura che la gente non lo accettasse per quello che era. Era stressato per questo. Credo che alla gente piacerà tanto quanto prima. Del nostro passato non me ne occupo più. Non lo biasimo per come è finita tra noi, spero che ora sia più sereno e in pace con se stesso”.

Foto: twitter Samp