Coming out Jankto, il ministro Abodi: “Espressione positiva di fiducia e speranza”

Il Ministro dello sport, Andrea Abodi, a margine della presentazione del “Report dell’osservatorio calciatori sotto tiro” a cura dell’AIC, ha commentato così il coming out di Jankto: “Tutto quello che è espressione della sincerità va visto come un fatto positivo. Quando non si riesce a dire tutto quello che si ha dentro e a dire la propria scelta di vita, vuol dire che ancora il paese non è maturo, non è completamente democratico. Prendo questa sincerità come un’espressione positiva di fiducia e speranza che si possa fare della propria vita ciò che si vuole senza che questo determini una reazione. Credo nel rispetto necessario, un termine che anche oggi si usa poco. La supremazia del rispetto come valore assoluto di qualunque diversità di qualunque scelta che dipende dalla persona e non può dipendere dalla volontà degli altri”.

Foto: Twitter Abodi