Colpo Milan con Giroud: “Maradona” sbancato e vetta solitaria (con una partita in più)

Dopo un primo tempo bloccato, la ripresa di Napoli-Milan si gioca con la stessa intensità ma aumentano le occasioni create dalle due squadre. I rossoneri passano in vantaggio quasi subito con Giroud, al posto giusto nel mento giusto sulla conclusione sbilenca di Calabria al 49′. Prova a rispondere Osimhen, il cui tiro viene stoppato da Maignan. La reazione del Napoli si manifesta nell’ultimo quarto di gara: gli azzurri premono e al 77′ Ounas sfiora l’incrocio sul secondo palo con una splendida conclusione col mancino. La squadra di Spalletti, però si allunga e rischia sul contropiede di Hernandez e poi su Saelemaekers, servito a centro area dal solito Theo: decisiva la deviazione di Ospina. Nel frattempo Ibra torna in campo e il Milan si chiude a ridosso della propria trequarti lasciando pochi spazi agli avversari. Vittoria fondamentale per Calabria e compagni che, in attesa che l’Inter recuperi la partita di Bologna, conquistano la vetta della classifica.

Foto: Twitter Milan