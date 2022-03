Partita bloccata al Maradona: Napoli-Milan senza gol all’intervallo

Partita tesa allo stadio Maradona, dove Napoli e Milan si giocano una fetta di stagione. Prima del calcio d’inizio sui tabelloni viene trasmetta la scritta “Stop war” con Imagine di John Lennon in sottofondo. Bastano soli cinque minuti per il primo caso dubbio: Bennacer triangola con Giroud e finisce a terra in area dopo un contatto con Koulibaly. Le proteste costano il giallo a Pioli. Pochi minuti dopo, parti invertite con Tomori che atterra Osimhen senza alcun contatto col pallone: il quarto uomo ha spiegato a Spalletti che Orsato ha utilizzato lo stesso metro di giudizio, ma i dubbi restano. Gli spazi sono pochi, così a prendersi la scena è l’ennesimo contatto della partita, che stavolta vede Giroud avere la peggio: il francese perde sangue dalla caviglia dopo lo scontro con Koulibaly. Il francese è coinvolto anche in uno scontro con Ospina, che finisce a terra. Il giro palla delle due squadre non produce palle gol e, dopo quattro minuti di recupero, azzurri e rossoneri tornano negli spogliatoi. Si riscalda Ibra.

Foto: Twitter Milan