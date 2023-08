Colombo non convocato per Roma. Lo aspetta il Monza

Lorenzo Colombo sarà un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante non è partito con il Milan per la trasferta di Roma. Come anticipato, Colombo aveva una promessa del Milan che sarebbe andato a giocare e il Monza ha fretta di chiudere dopo aver ceduto Petagna al Cagliari.

Foto: Instagram Colombo