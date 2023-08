L’indiscrezione: Lorenzo Colombo-Monza, altri contatti per chiudere

Dopo quanto avevamo raccontato nei giorni scorsi, poco fa ci sono stati altri contatti tra l’entourage di Lorenzo Colombo e il Monza per chiudere. Evidentemente si tratta di una operazione che il club brianzolo fa a prescindere dall’esito – in queste ore bloccato- del trasferimento di Taremi al Milan.

Probabilmente perché Colombo aveva avuto una promessa che sarebbe andato a giocare e il Monza ha fretta di chiudere dopo aver ceduto Petagna al Cagliari. In questo momento il Milan ha Origi in soprannumero, possibile mina vagante delle ultime ore del mercato e sta ancora parlando col Monza per liberare Colombo.

Foto: Instagram Colombo