Clotet: “Mi scuso con Raimonds, il club e i tifosi. La mia passione per il gioco a volte emerge con intensità”

Dopo l’intervento del Direttore Generale Alex Menta, anche Pep Clotet ha rilasciato una dichiarazione sui canali ufficiali della Triestina. Ecco le sue parole:

“Vorrei parlare degli eventi che si sono verificati venerdì sera. Essendo una persona molto competitiva, la mia passione per il gioco a volte emerge con intensità e, per frustrazione, ho preso una decisione in quel momento di cui mi pento.

L’espulsione di Raimonds al 30° minuto con un cartellino rosso diretto ha messo la squadra in difficoltà e le conseguenze sono state significative. Anche se le sue azioni possono essere state involontarie, hanno messo la squadra sotto pressione in un momento critico. Mi scuso con Raimonds, con il club e con i nostri tifosi, e riconosco che la mia reazione non è stata quella giusta. Mi impegno ad andare avanti con la squadra in modo da rafforzare il rispetto e la coesione. Raimonds avrà l’opportunità di rientrare in squadra e credo che abbia il potenziale per contribuire positivamente. Questa è stata un’esperienza di apprendimento per tutti noi e confido che alla fine ci renderà più forti come squadra”.

Foto: twitter Brescia