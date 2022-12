Clotet, Gastaldello e Aglietti: tutti i retroscena della nuova svolta Brescia

Pep Clotet era andato per la prima volta in discussione a Brescia 10 giorni fa, dopo la sconfitta casalinga contro il Parma. Adesso paga con l’esonero, con lui andrà via anche il vice Gastaldello, confermando quanto abbiamo raccontato nella notte. Al suo posto arriverà Alfredo Aglietti che sta raggiungendo la nuova destinazione. Cellino ha scelto lui dopo una trattativa lampo con un intermediario diverso rispetto a chi solitamente assiste Aglietti. Quest’ultimo si era fatto accreditare per Arezzo-Poggibonsi di oggi, poi ha fatto perdere le sue tracce. Cellino l’ha scelto anche in nome della scaramanzia per il campionato vinto a Verona salendo in corsa, unico raggio di luce di una carriera recente disastrosa. La Reggina ultimo esempio: senza la svolta Stellone, sarebbe stata una probabile retrocessione. Cellino apprezza molto Clotet, quando qualche giorno fa diceva che non lo avrebbe esonerato non fingeva. Ma Cellino è così, cambia idea ogni due minuti. Aglietti faccia subito bene, altrimenti Clotet sarà pronto a tornare. Dicevano che Cellino non avrebbe potuto cambiare allenatore per via delle vicende societarie: i fatti stabiliscono esattamente il contrario…

Foto: Twitter Brescia