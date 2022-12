L’indiscrezione: Clotet per la prima volta in discussione a Brescia

Pep Clotet ha preso ancora e per la prima volta entra in discussione a Brescia. La sconfitta contro il Parma non concede attenuanti, a parte l’errore di Lezzerini in occasione del primo gol di Man. L’organico, forse un po’ sopravvalutato, ha alcuni limiti, ma bisogna capire gli umori sempre instabili del presidente Cellino. Possibile che a Clotet venga concessa almeno l’opportunità di sabato a Pisa, ma sarà Cellino a dare la sentenza.

Foto: twitter Brescia