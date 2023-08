Classe, velocità e dribbling: Lindstrom è un gran colpo per il Napoli

Jesper Lindstrom a un passo dal Napoli. Una lunga rincorsa dal 9 maggio quando vi avevamo raccontato dei sondaggi a sorpresa, il nome del danese non era stato mai stato accostato al Napoli. Il suo arrivo, già a maggio, era legato alla cessione di Lozano che evidentemente a quei tempi era lontano dal rinnovo del contratto in scadenza il prossimo agosto. Ma evidentemente il Napoli ha deciso di anticipare, indipendentemente dal messicano. Nato come mezzala, adesso il suo raggio d’azione si è spostato più avanti, svariando su tutta la trequarti. Alto 182 cm per 63 kg, autentico rifinitore, veloce nei movimenti e dotato di una grande tecnica. Destro naturale, fa del dribbling il suo punto di forza, caratteristica evidenziata anche dai numeri: è tra i primi giocatori della Bundesliga per dribbling ogni 90 minuti (una cifra compresa tra 5 e 6). Cresciuto, calcisticamente parlando all’interno del vivaio del Brondby, nel 2021 ha salutato la Danimarca per approdare sul palcoscenico della Bundesliga: per lui contratto di cinque anni, con scadenza fissata al 2026, e 7 milioni di euro nelle casse del suo vecchio club. Con il Brondby ha giocato 65 partite, impreziosite da 15 goal e 15 assist, mentre in Germania in due stagioni quota 77 presenze, avvalorate da 14 goal complessivi e 13 assist. Al suo primo anno all’Eintracht Francoforte ha vinto subito l’Europa League. Adesso per lui si aprirà presto un’avventura in Italia, Napoli lo aspetta.

Foto: Instagram Lindstrom