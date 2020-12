Cittadella nuova impresa: tris in rimonta, piena crisi Reggina

Ilvince ancora, malgrado l’emergenza che ha portato allo slittamento della gara alle 21,30 Per laè crisi profonda, malgrado il cambio in panchina conal posto di Toscano: sette sconfitte nelle ultime otto partite. Gli amaranto sono andati in vantaggio con Liotti al 21’ del primo tempo, ma come spesso accade si sono fatti rimontare e ribaltare. Il pareggio Cittadella al 40’ con un rigore trasformato da Tsadjout concesso per un fallo di mani di Lafferty. Nella ripresa la svolta: raddoppio di Proia all’8’ dopo un clamoroso errore di Stavropoulos, subito dopo la Reggina è rimasta in dieci per l’espulsione dello stesso Liotti e per i veneti è stato semplice trovare il tris con Branca. Il Cittadella è ora a tre punti dalla capolista Empoli con una partita in meno.

Foto: Logo Serie B