Ufficiale: Reggina-Cittadella si gioca alle 21.30

Il Cittadella, attraverso un tweet, ha annunciato come il confronto contro la Reggina, valevole per la 13^ giornata del campionato di B e in programma al “Granillo”, è stato intanto posticipato alle 21:30.

⚠️ FISCHIO D’INIZIO ALLE 21.30!⚠️

Slitta a questa sera il match di Reggio Calabria, non più alle ore 14.00.

Aggiornamenti a breve.. pic.twitter.com/DX1P5dAfVY — A.S. Cittadella 1973 (@ascittadella73) December 19, 2020

Foto: Twitter Serie B