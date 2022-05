Cioffi saluta l’Udinese: “È stato bellissimo, lo scenario perfetto. Saluto tutti con rammarico”

Gabriele Cioffi, oramai ex allenatore dell’Udinese, ha pubblicato attraverso il Messaggero Veneto una lettera d’addio al sodalizio friulano: “Sei mesi tutti di un fiato, la grande occasione. Lo scenario perfetto. Club organizzatissimo e con obiettivi chiari, Udine città di qualità umana e sociale in una terra che ho imparato a scoprire e amare: il Friuli. Sembra buffo, scontato, forse banale, ma sicuramente è spontaneo. Il mio grazie va a tutti, sì proprio tutti, dai vertici, il cuore la famiglia Pozzo, lo staff dirigenziale, tecnico, medico, i mitici magazzinieri, una tifoseria che ho percepito nuovamente felice orgogliosa e fiera dei veri protagonisti: i ragazzi. Saluto tutti con rammarico e puro affetto. È stato bello, anzi bellissimo“. Cioffi, come vi abbiamo raccontato, diventerà il prossimo tecnico dell’Hellas Verona, che ha versato una cifra di circa 1,5 milioni all’Udinese per liberarlo.

Foto: Twitter Udinese