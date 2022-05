Il retroscena: il Verona ha pagato un indennizzo per liberare Cioffi

L’Udinese non ha apprezzato gli atteggiamenti di Gabriele Cioffi, ma non ha potuto trattenerlo pur avendoci provato. Probabilmente sarebbe servito un approccio diverso da parte di Cioffi e una maggiore chiarezza. Emerge comunque un retroscena: è vero che Cioffi sarebbe andato in scadenza a fine giugno, ma c’era un’opzione a favore dell’Udinese. E per liberarlo il Verona ha versato una cifra di circa 1,5 milioni. L’erede di Tudor sottoscriverà un contratto biennale, il suo nuovo direttore sportivo (non è una novità) sarà Francesco Marroccu.

Foto: Twitter Udinese