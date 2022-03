Cile fuori dal Mondiale, lacrime per Vidal: “Finisce un ciclo, io continuerò finché posso”

Quella di ieri è stata una serata amara per Arturo Vidal, che non è riuscito a trattenere le lacrime dopo l’eliminazione del suo Cile dal prossimo Mondiale in Qatar. Parlando dopo la sconfitta contro l’Uruguay, il centrocampista ha affermato: “È stato molto difficile e non dipendeva solo da noi, all’intervallo conoscevamo i risultati di Perù e Colombia. Finisce un ciclo e il calendario non ci ha aiutato, bisogna pensare a cosa è stato fatto bene e cosa è stato fatto male”.

Vidal prosegue: “Dobbiamo ringraziare la gente per l’affetto che ci ha dato, ci ha applaudito ed è rimasta con noi fino all’ultimo. Io continuerò finché posso, la Generazione Dorada ha raggiunto tanti trionfi, speriamo che riescano ad emergere anche nuovi giocatori che ci possono aiutare a migliorare. Nuovo allenatore? Non decido io, Lasarte ha fatto un ottimo lavoro, se continua andrebbe bene perché ci conosce. Il calcio cileno deve migliorare molto, mandare giocatori in Europa”.

Foto: Instagram personale Vidal