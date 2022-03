Lapadula segna e fa sognare il Perù, niente Mondiale per Colombia e Cile

Si sono chiuse questa notte le qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale: a sorridere è il Perù, che superando per due reti a zero il Paraguay (a segno anche Gianluca Lapadula) ha strappato il pass per gli spareggi intercontinentali continuando a sognare il Qatar. Il tutto a discapito di una Colombia che ha trovato una vittoria inutile contro il Venezuela e di un Cile sconfitto invece in casa contro l’Uruguay: entrambe le compagini sono fuori dalla Coppa del Mondo.

Nelle altre gare rotondo successo del Brasile, che supera per 0-4 la Bolivia in trasferta, mentre l’Argentina non è andata oltre l’1-1 contro l’Uruguay: sia la Selecao che l’Albiceleste, in ogni caso, avevano da tempo conquistato l’accesso al Mondiale.

Foto: Twitter personale Lapadula