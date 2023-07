Chukwueze non convocato per l’amichevole del Villarreal: il Milan è sempre più vicino

Samuel Chukwueze è sempre più vicino al Milan: vi abbiamo raccontato la trattativa negli ultimi giorni, ora la fumata bianca è più vicina. Il calciatore infatti non è stato convocato per l’amichevole che il Villarreal giocherà oggi contro l’Hannover 96, il suo arrivo in Serie A è a un passo.

Foto: Instagram Chukwueze