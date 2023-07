Chukwueze è arrivato a casa Milan per firmare il contratto

Samuel Chukwueze è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. L’esterno ha da poco lasciato l’hotel ed è arrivato a Casa Milan per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028. Per la squadra di Pioli, si tratta del settimo acquisto in questa sessione di mercato.