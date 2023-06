Chukwueze piace al Milan: conferme sulle indiscrezioni spagnole

Il Milan ha messo nel mirino Samuel Chukwueze, esterno destro del Villarreal reduce da una grande stagione con la maglia del Sottomarino Giallo. Un profilo che piace da tempo ai rossoneri, come riportato lo scorso 12 aprile dal Mundo Deportivo. Il contratto dell’esterno classe ’99 scadrà a giugno 2024, una scadenza ravvicinata che permette alla dirigenza del Milan di lavorare con il Sottomarino Giallo per un forte sconto sulla clausola rescissoria da 80 milioni di euro presente nel contratto. Esterno destro offensivo, ama giocare a piede invertito. Rapido e con ottima tecnica di base, ama partire da destra, per poi convergere verso il centro e cercare la giocata per servire il compagno o andare alla conclusione in porta. In questa stagione Chukwueze ha collezionato ben 50 presenze, mettendo a segno 13 reti e fornendo 11 assist.

Foto: Instagram Chukwueze