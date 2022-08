Chukwuemeka, c’è l’intesa tra Chelsea e Aston Villa

Sorpresa Carney Chukwuemeka. L’Aston Villa ha appena annunciato di aver raggiunto l’intesa col Chelsea per la cessione del calciatore. Il 18enne, considerato dal Milan l’alternativa numero uno a Renato Sanches, ha ora il via libera per approdare a Londra, discutere i termini del contratto e sottoporsi alle visite mediche. Ecco il comunicato apparso sul sito del club: “Aston Villa e Chelsea confermano che i club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento definitivo di Carney Chukwuemeka. Al 18enne è stato concesso il permesso di recarsi a Londra per discutere i termini del contratto e sottoporsi a visite mediche”.

Foto: Twitter Aston Villa