Renato Sanches non si allena con il Lille: anche il Milan in attesa

Il Milan continua monitorare la situazione che coinvolge Renato Sanches e spera che, a breve, possa arrivare la svolta. Secondo quanto riportato da diversi media francesi, il calciatore non avrebbe partecipato all’allenamento del Lille a porte aperte in programma questo pomeriggio. La dirigenza rossonera, come già anticipato, lavora da tempo a quest’operazione, puntando anche sull’asse sempre caldo con Jorge Mendes, super agente e procuratore, tra gli altri, di Rafael Leao, un altro pezzo da novanta dell’organico rossonero. Nonostante l’inserimento del Paris Saint-Germain per il calciatore portoghese, il Milan non l’ha mai mollato, considerandolo da mesi tra i propri obiettivi per l’attuale sessione di calciomercato. Vi avevamo parlato di un’intesa col Lille sotto i 20 milioni di euro a poco più di un anno dalla scadenza del contratto. Ora, l’indizio dell’assenza porta a pensare che la situazione possa finalmente sbloccarsi.

Foto: Twitter Lille