Christensen-Fiorentina, tutto in tre giorni: l’indizio social

Oliver Christensen sarà il prossimo portiere della Fiorentina. Dalla nostra esclusiva di domenica all’arrivo del portiere danese che è già in città pronto per le visite mediche. Tutto in tre giorni, operazione da 6 milioni. A conferma di ciò c’è anche un indizio social: la Viola, sul proprio profilo Twitter, ha postato una grafica con i pali della porta che incrociano la bandiera della Danimarca.

Foto: Instagram Christensen